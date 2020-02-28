Протест норвежцев удовлетворен — белорусам не достанется бронза смешанной эстафеты

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Белорусская команда не получит бронзовые награды чемпионата Европы по биатлону в смешанной эстафете — такой шанс был, после того, как IBU удовлетворил протест белорусов на неспортивное поведение норвежцев.

Напомним, наш квартет пришел к финишу четвертым. Белорусская команда подала протест из-за того, что на последнем круге норвежец Александр Андерсен вытолкнул Сергея Бочарникова с трассы.

Союз протест удовлетворил, дисквалифицировал норвежскую сборную и поднял, таким образом, белорусов на третье место.

Однако Апелляционное жюри, рассмотрев ситуацию, решило принять протест и поддержать результаты как на финише: Норвегия — третья, Беларусь — четвертая.
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Тэги: биатлон

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