БНТУ принимает экстренные меры в связи с выявлением у студента коронавируса

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Белорусский национальный технический университет (БНТУ) переводится на индивидуальную программу обучения в связи с выявлением короновируса COVID-19 у студента, прибывшего из Ирана.

Как сообщил журналистам 28 февраля министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник, «сейчас совместно с Минобразования мы организовываем для студентов БНТУ индивидуальную программу обучения для того, чтобы максимально разобщить потоки движения пациентов и исключить их пересечение».


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Напомним, сегодня сообщалось, что, по информации Минздрава, первый завозной случай коронавируса был выявлен в Беларуси у одного из граждан Ирана, который прибыл рейсом из Баку 22 февраля.

В Минздраве сообщили, что иранец и контактировавшие с ним лица, «помещены в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице. Молодой человек чувствует себя удовлетворительно».

Напомним, в ходе своего визита в Добруш Александр Лукашенко отметил, что Беларусь не планирует закрываться от Китая, и порекомендовал журналистам то «не пугать людей»: «Слушайте, сколько у нас уже было этих вирусов. Гвалтовать не надо, надо просто тихо работать».

На сегодняшний день, по данным ВОЗ, заразились коронавирусом 83385 человек, врачам удалось спасти 36544 пациента, умерли — 2858.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: вирус 2019-nCoV БНТУ Персона: Владимир Караник Город: Минск

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