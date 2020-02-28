БНТУ принимает экстренные меры в связи с выявлением у студента коронавируса

Белорусский национальный технический университет (БНТУ) переводится на индивидуальную программу обучения в связи с выявлением короновируса COVID-19 у студента, прибывшего из Ирана.

Как сообщил журналистам 28 февраля министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник, «сейчас совместно с Минобразования мы организовываем для студентов БНТУ индивидуальную программу обучения для того, чтобы максимально разобщить потоки движения пациентов и исключить их пересечение».

Напомним, сегодня сообщалось, что, по информации Минздрава, первый завозной случай коронавируса был выявлен в Беларуси у одного из граждан Ирана, который прибыл рейсом из Баку 22 февраля.

В Минздраве сообщили, что иранец и контактировавшие с ним лица, «помещены в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице. Молодой человек чувствует себя удовлетворительно».

Напомним, в ходе своего визита в Добруш Александр Лукашенко отметил, что Беларусь не планирует закрываться от Китая, и порекомендовал журналистам то «не пугать людей»: «Слушайте, сколько у нас уже было этих вирусов. Гвалтовать не надо, надо просто тихо работать».

На сегодняшний день, по данным ВОЗ, заразились коронавирусом 83385 человек, врачам удалось спасти 36544 пациента, умерли — 2858.