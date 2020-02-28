Милиция задержала «серого риелтора»

Оперативниками 2-го управления ГУБОПиК МВД задержан 62-летний минчанин, промышлявший мошенничеством на рынке недвижимости.

Сфера интересов подозреваемого распространялась исключительно на столицу. Как сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, фигурант знакомился с людьми, «злоупотребляющими алкоголем и ведущими асоциальный образ жизни», входил в доверие.

Когда же был установлен полный контакт, он «предлагал жертве обогатиться на «выгодных условиях»: собственную квартиру, расположенную в столице, продать, а вместо нее приобрети хорошее жилище на периферии, при этом еще и получить солидную выручку».

На самом же деле, как утверждает представитель милицейского ведомства, сделка «оборачивались для жертв обманом», так как «вместо обещанного имущества подозреваемый приобретал ветхие дома, непригодные для проживания».

В настоящий момент правоохранителями установлены трое потерпевших от рук «серого риелтора». Общая сумма ущерба составила более 130 тыс. рублей.