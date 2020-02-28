Глава Минздрава рассказал подробности о первом случае COVID-19 в Беларуси

Министр здравоохранения Владимир Караник сообщил журналистам некоторые подробности о первом случае коронавируса COVID-19 в Беларуси.

По его словам, студент БНТУ из Ирана в настоящее время находится в Минской городской инфекционной больнице. Он прибыл в Беларусь 22 февраля авиарейсом из Баку.

«Мы связались с азербайджанскими коллегами и выяснили, что студент 20 февраля на маршрутном такси приехал в Баку, а 22 числа прилетел в Беларусь. Учитывая, что 22 февраля Иран еще не относился к странам с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, молодой человек прошел стандартный контроль, но с применением тепловизора. Признаков заболевания у него на тот момент не было», — сказал глава Минздрава.

Студента вызвали на индивидуальное обследование в 33 городскую студенческую поликлинику. На момент осмотра никаких жалоб у него не было, однако медработников смутила температура 37,3°C и покраснение в горле. Парня доставили в больницу, взяли пробы.

«Подтверждено наличие семейства коронавирусов. Сейчас мы уточняем, насколько это эпидемиологически важный штамм. Мы перепроверяем данные разными тестами, чтобы убедиться, что имеем дело именно с COVID-19. У данного студента не было кашля — основного источника заражения других. Это внушает оптимизм, — сказал Караник.

Он пояснил, что COVID-19 из всей группы коронавирусов — наименее смертоносный. «Он просто более эпидемиологически активный, легче распространяется», — добавил он.

О ситуации Минздрав сразу же информировал общественность и Всемирную организацию здравоохранения. Совместно проживающие со студентом в квартире граждане госпитализированы для наблюдения.

«Их состояние абсолютно удовлетворительное. Температура 37,4 C и выше не поднимается. Кроме того, проводятся противоэпидемиологические мероприятия со студентами, с которыми учился иранец. Они также переведены под медицинское наблюдение», — сказал министр.

Кроме того, под наблюдением находятся врач, который обследовал студента и бригада скорой медицинской помощи, доставившая его в больницу.

Караник подчеркнул, что работа по профилактике завоза и распространения в Беларуси коронавируса проводится постоянно в режиме 24/7. Минздрав постоянно следит за обновлением перечня стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

«До 19 февраля в Иране не было ни одного случая коронавируса, а 26 числа фиксировался резкий рост числа заболевших. Поэтому было принято решение отнести Иран к странам с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Всех граждан Ирана, которые въехали в Беларусь после 20 февраля, вызывали на обследование».

«Мы продолжим работу строго в открытом режиме. Ни желания, ни возможностей скрывать ситуацию у нас нет», — заявил Караник.

Кроме того глава Минздрава сообщил, что под наблюдением медиков в Бресте находится белоруска, которая учится в Милане.

«В связи с закрытием миланского университета (на карантин) девушка вместе с родителями ехала домой. По пути она получила информацию, что у ее соседки по комнате были выявлены признаки коронавируса. В Варшаве родители студентки связались с представителями Министерства здравоохранения Беларуси. Им порекомендовали не пользоваться общественным транспортом. Мы связались с белорусским посольством в Варшаве, они обеспечили доставку девушки и ее родителей на своей машине до белорусской границы. Там ее встречала скорая помощь из Бреста. Сейчас все трое находятся в Брестской инфекционной больнице. Признаков заболевания ни у кого из них нет», — рассказал Караник.