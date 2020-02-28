Караник: оснований для введения в Беларуси «масочного режима» пока нет

/ Общество
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По словам министра здравоохранения Беларуси Владимира Караника, оснований для введения в Беларуси «масочного режима» на сегодняшний момент нет.

Чиновник заявил, что «это неэффективно, что признала Всемирная организация здравоохранения. Меры профилактики обычные: мытье рук, не трогать грязными руками глаза. При признаках вирусной инфекции заболевший человек в общественных местах должен носить маску для того, чтобы обезопасить других от себя».


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В связи с тем, что коронавирус наиболее опасен для пожилых людей, они будут под более пристальным вниманием, наблюдением и под более интенсивной терапией, продолжил чиновник.

Рекомендации профилактики для людей старшего возраста также стандартные: избегать скопления людей, особенно больных, личная гигиена, наблюдение за своим состоянием, своевременное обращение к врачу при первых нарушениях здоровья.

Ранее министр рассказал некоторые подробности по поводу первого случая заражения COVID-19 в Беларуси.

Напомним, в ходе своего визита в Добруш Александр Лукашенко отметил, что Беларусь не планирует закрываться от Китая, и порекомендовал журналистам то «не пугать людей»: «Слушайте, сколько у нас уже было этих вирусов. Гвалтовать не надо, надо просто тихо работать».

Сюжет: COVID-19
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Тэги: вирус 2019-nCoV Персона: Владимир Караник

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