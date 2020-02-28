Беларусь не может закрыть границу из-за COVID-19

Закрыть границу Беларуси из-за распространения коронавируса COVID-19 невозможно, заявил журналистам 28 февраля в Минске министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник.

«Закрыть границы на сегодня невозможно, мы живем в глобальном мире. Достаточно посмотреть в интернете флай-радар, и вы увидите, сколько самолетов одномоментно находятся над Европой и как перемещается население. Наша задача — обеспечить контроль на внешнем контуре республики за всеми въезжающими», — отметил он.

Согласно рекомендациям ВОЗ, закрытие границ не рекомендуется по ряду причин, пояснил глава Минздрава.

«Первое — это будет стимулировать незаконную миграцию, бесконтрольную. И это может привести к неконтролируемому распространению инфекции. Второе — транзитные точки, где пассажиров застанет решение какой-то из стран о закрытии границ, с учетом того, что там трудно поддерживать санэпидрежим и есть скученность людей, могут стать новыми очагами инфекции. Поэтому усилия всех стран сейчас направлены на усиление контроля и повышение эффективности выявления и лечения этих пациентов», — рассказал он.

Ранее министр отметил, что на сегодняшний момент нет оснований для введения в Беларуси «масочного режима».