«Надо выжигать каленым железом!» Лукашенко высказался о задержках зарплаты

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Александр Лукашенко считает, что такого понятия, как несвоевременная выплата зарплаты, в Беларуси быть не должно.

Фото пресс-службы президента

Видеофакт. Как Лукашенко встречали на съезде ФПБ

«Это надо выжигать каленым железом не считаясь ни с чем! Ответственность руководителей должна быть однозначной, — подчеркнул он, выступая на съезде ФПБ. — Если ты руководитель — подумай о тех людях, которые работают. Кстати, работают и на тебя. Поэтому зарплату, кровь из носа, платить надо!»

Касаясь темы зарплат, глава государства напомнил, что в Беларуси заработали новые подходы к ее начислению. На этот шаг власти пошли для того, чтобы «сделать систему более прозрачной и понятной».
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Тэги: задержка зарплаты Персона: Александр Лукашенко

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