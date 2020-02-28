«Надо выжигать каленым железом!» Лукашенко высказался о задержках зарплаты

Александр Лукашенко считает, что такого понятия, как несвоевременная выплата зарплаты, в Беларуси быть не должно.

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«Это надо выжигать каленым железом не считаясь ни с чем! Ответственность руководителей должна быть однозначной, — подчеркнул он, выступая на съезде ФПБ. — Если ты руководитель — подумай о тех людях, которые работают. Кстати, работают и на тебя. Поэтому зарплату, кровь из носа, платить надо!»

Касаясь темы зарплат, глава государства напомнил, что в Беларуси заработали новые подходы к ее начислению. На этот шаг власти пошли для того, чтобы «сделать систему более прозрачной и понятной».