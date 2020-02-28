ГПК: пограничники стараются выявлять в пассажиропотоке людей с признаками COVID-19

Наземные и воздушные пункты пропуска на государственной границе Беларуси работают штатно, но повсеместно усилены санитарно-карантинные меры.

Как сообщил БелаПАН официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский, «мы предпринимаем усилия для того, чтобы выявить в пассажиропотоке людей с признаками коронавирусной инфекции и любого другого респираторного инфекционного заболевания, выделить его, изолировать от потока и передать сотрудникам санитарно-карантинных служб, которые находятся непосредственно в пункте пропуска».

Он отметил, что при работе с гражданами, которые посещали страны с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, сотрудники пограничного контроля «используют средства индивидуальной медицинской защиты — перчатки, респираторные маски, а также используют специализированные антисептические гели, жидкости и спреи».

Представитель ГПК отметил, что эти схемы «отработаны уже достаточно давно, работают еще с 2013 года».

«Другое дело, что перечень стран с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой постоянно уточняется. Скажем так, его расширение и пополнение фактически приводит к усилению мер контроля на государственной границе», — добавил Бычковский.

Утром 28 февраля Министерство здравоохранения сообщило, что в результате проведенных накануне тестов в Беларуси был зарегистрирован первый завозной случай коронавируса COVID-19. Его выявили у гражданина Ирана, который прибыл рейсом из Баку 22 февраля.

Ранее министр рассказал некоторые подробности по поводу первого случая заражения COVID-19 в Беларуси.