Лукашенко: рабочее место с зарплатой 400-500 рублей никому не нужно

По мнению Александра Лукашенко, новые рабочие места в должны быть высокопроизводительными.

Как заявил он, выступая на съезде Федерации профсоюзов Беларуси, на V Всебелорусском собрании была поставлена задача на четверть миллиона увеличить число новых рабочих мест.

Он считает, что задача, если смотреть исключительно на цифры, «выполняется, решается». Однако, подчеркнул Лукашенко, возникает вопрос о качестве этих показателей.

«Новые рабочие места должны быть высокопроизводительными. Если же там зарплата 400-500 рублей, то такое рабочее место никому не надо», — приводит пресс-служба главы государства его слова.

Он призвал профсоюзы внимательно посмотреть на этот вопрос, так как зарплата «важнейший вопрос для людей. И он всегда должен быть в поле зрения профсоюзов».