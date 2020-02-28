Лукашенко: рабочее место с зарплатой 400-500 рублей никому не нужно

/ Экономика
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По мнению Александра Лукашенко, новые рабочие места в должны быть высокопроизводительными.

Как заявил он, выступая на съезде Федерации профсоюзов Беларуси, на V Всебелорусском собрании была поставлена задача на четверть миллиона увеличить число новых рабочих мест.


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Он считает, что задача, если смотреть исключительно на цифры, «выполняется, решается». Однако, подчеркнул Лукашенко, возникает вопрос о качестве этих показателей.

«Новые рабочие места должны быть высокопроизводительными. Если же там зарплата 400-500 рублей, то такое рабочее место никому не надо», — приводит пресс-служба главы государства его слова.

Он призвал профсоюзы внимательно посмотреть на этот вопрос, так как зарплата «важнейший вопрос для людей. И он всегда должен быть в поле зрения профсоюзов».
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Тэги: рабочие места рынок труда ФПБ занятость Персона: Александр Лукашенко

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