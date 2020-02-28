«Не хотелось бы приходить к жесткости». Лукашенко предупредил КГК, Совмин и прокуратуру

/ Экономика
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Говоря о случаях несвоевременной выплаты зарплат, Александр Лукашенко анонсировал очередные жесткие поручения правительству, КГК и прокуратуре.

Фото пресс-службы президента


Лукашенко: рабочее место с зарплатой 400-500 рублей никому не нужно

«Не хотелось бы приходить к этой жесткости. В противном случае мы задержим зарплату всем перечисленным структурам и выплатим за этот счет зарплату тем людям, кому не выплачена», — заявил он на съезде ФПБ.

Как сообщает пресс-служба президента, он напомнил, что «неоднократно повторял, что своевременная выплата заработной платы является одним из важнейших показателей эффективности работы руководства».

«Труд должен быть оплачен. Причем вовремя», — добавил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что он также высказал неудовлетворенность фактом падения зарплат.
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Тэги: задержка зарплаты Персона: Александр Лукашенко

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