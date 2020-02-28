Утвержден график ЦТ на 2020 год
Постановлением Министерства образования утвержден график проведения централизованного тестирования по учебным предметам в 2020 году, сообщает
- белорусский язык — 13 июня, суббота;
- русский язык — 15 июня, понедельник;
- обществоведение — 17 июня, среда;
- математика — 19 июня, пятница;
- биология — 21 июня, воскресенье;
- иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) — 23 июня, вторник;
- химия — 25 июня, четверг;
- физика — 27 июня, суббота;
- история Беларуси — 29 июня, понедельник;
- география — 1 июля, среда;
- всемирная история (новейшее время) — 4 июля, суббота.
Резервными днями проведения ЦТ установлены:
- 8 и 10 июля — белорусский и русский языки;
- 8 и 12 июля — обществоведение, математика, биология, иностранные языки, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история новейшего времени.
В резервные дни ЦТ будет проводиться в Белорусском государственном университете.
Время начала ЦТ, в том числе в резервные дни, — 11:00.
Время работы пунктов регистрации — с 09:00 до 19:00, в субботние дни (2 и 30 мая) — с 09:00 до 18.00. Зарегистрироваться для прохождения ЦТ в резервные дни можно с 30 июня по 5 июля.
Получить сертификаты абитуриенты смогут в пунктах проведения ЦТ с 12 июля, в БГУ (резервные дни) — с 15 июля.