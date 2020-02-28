Что нужно, чтобы получать большую зарплату — совет от Лукашенко
Александр Лукашенко дал совет всем, кто хочет получать хорошую зарплату.
Выступая на съезде ФПБ, он заявил, чтобы «нормально жить», белорусам «надо шевелиться».
«Слава богу, Беларусь еще не обленилась настолько, чтобы не понимать: больше работаешь — больше зарабатываешь. И вот таких людей мы должны поддерживать», — цитирует пресс-служба президента его слова.
Свою политику Лукашенко назвал «политикой справедливости».
«О зарплате много говорим, но это не «зряплата», а зарплата, которую нужно заработать. И на это надо работников настраивать, — подчеркнул он. — Если хочешь жить лучше, работать нужно больше. Мы захотели рынка, вступили в него, а это конкуренция».
По его словам, сегодня рабочие места есть. А чтобы иметь высокооплачиваемое рабочее место надо конкурировать.
«Это реальность. И такая реальность справедлива, чтобы не было уравниловки», — считает Лукашенко.
Ранее сообщалось, что он также высказал неудовлетворенность фактом падения зарплат, а также пригрозил жесткими мерами за несвоевременную выплату зарплат.