Что нужно, чтобы получать большую зарплату — совет от Лукашенко

Александр Лукашенко дал совет всем, кто хочет получать хорошую зарплату.

Фото пресс-службы президента

Выступая на съезде ФПБ, он заявил, чтобы «нормально жить», белорусам «надо шевелиться».

«Слава богу, Беларусь еще не обленилась настолько, чтобы не понимать: больше работаешь — больше зарабатываешь. И вот таких людей мы должны поддерживать», — цитирует пресс-служба президента его слова.

Свою политику Лукашенко назвал «политикой справедливости».

«О зарплате много говорим, но это не «зряплата», а зарплата, которую нужно заработать. И на это надо работников настраивать, — подчеркнул он. — Если хочешь жить лучше, работать нужно больше. Мы захотели рынка, вступили в него, а это конкуренция».

По его словам, сегодня рабочие места есть. А чтобы иметь высокооплачиваемое рабочее место надо конкурировать.

«Это реальность. И такая реальность справедлива, чтобы не было уравниловки», — считает Лукашенко.

Ранее сообщалось, что он также высказал неудовлетворенность фактом падения зарплат, а также пригрозил жесткими мерами за несвоевременную выплату зарплат.