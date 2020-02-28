Опрос: белорусы против уменьшения декретного отпуска

Жители Беларуси считают нынешний период отпуска по уходу за ребенком (три года) оптимальным и не поддерживают его снижение. Это следует из результата опроса, презентация которых состоялась 28 февраля в Минске.

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В опросе приняли участие более 1.500 респондентов. «80% опрошенных заявили, что считают нынешнюю продолжительность декретного отпуска оптимальной. Всего 3% респондентов согласились его сократить, а 6% и вовсе предложили увеличить продолжительность декретного отпуска», — сообщила журналистам академический директор Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Катерина Борнукова.

При этом, добавила она, 72% опрошенных, у которых есть дети, сообщили, что использовали декретный отпуск полностью.

По ее словам, результаты исследования свидетельствуют о том, что женщины готовы досрочно выходить из отпуска досрочно в случае материальных сложностей.

«Об этом заявили 49,9% опрошенных. В то же время 15,8% респондентов сообщили, что готовы выйти из декретного отпуска досрочно при наличии карьерных возможностей», — отметила Борнукова.

Примерно 30% опрошенных, сообщила эксперт, указали, что если бы была возможность оставить детей с родственниками или отправить в ясли, то также готовы рассмотреть возможность досрочного выхода из декретного отпуска.

Треть опрошенных указали, что столкнулись со сложностями в процессе поиска свободного места для ребенка в дошкольном учреждении.

«Большинство респондентов (56%) считают, что эту проблему можно решить за счет развития в стране частных детских садов. По мнению респондентов, это возможно в случае, если государство будет либо предоставлять льготы частным детсадам, либо покрывать часть затрат родителей на пребывание детей в частных детсадах», — отметила Борнукова.

По мнению экономиста, в Беларуси следует создавать возможности, чтобы люди могли досрочно выходить из декретного отпуска.

«У большинства женщин в голове сидит стереотип, что хорошая мать должна сидеть с ребенком три года. Вместе с тем эту культурную установку нужно менять, так как у нас в бюджете на ее содержание становится все меньше возможностей, эта культурная установка не стимулирует ни рождаемость, ни развитие детей», — полагает Борнукова.