Занятия в БНТУ прекращены до 15 марта

Белорусский национальный технический университет (БНТУ) закрывается до 15 марта из-за выявления у студента коронавируса, сообщили БелаПАН в ректорате вуза.

«С 28 февраля учебный процесс в БНТУ переводится на обучение по индивидуальному плану для каждого обучающегося, то есть аудиторных занятий не будет, — отметили в университете. — Работа профессорско-преподавательского состава организуется с учетом необходимости по возможности ограничить посещение университета. Кроме того, ограничено посещение общежитий посторонними лицами».

На сайте вуза размещена информация, что «ректоратом БНТУ в соответствии с рекомендациями здравоохранения приняты все меры для того, чтобы локализовать данную проблему». «Ситуация управляема и находится под контролем руководства», — отмечается в сообщении.

Работники и студенты, которые вступали в контакт с заболевшим студентом, направлены в учреждения здравоохранения под наблюдение медиков.

«В местах пребывания студентов соответствующая санитарная обработка сделана до их прихода на обучение. Убедительная просьба своевременно сообщать о возможных случаях заражения и содействовать выявлению лиц, контактировавших с заболевшим. С сегодняшнего дня в университете организовывается ежедневный контроль за состоянием здоровья обучающихся, преподавателей и работников. Усиливаются меры санитарно-гигиенического контроля и дезинфекции», — говорится в сообщении.

Университет отменяет проведение массовых мероприятий и настоятельно рекомендует ограничить контакты с иными лицами, в том числе участие в массовых мероприятиях, проводимых в учреждениях города.

Кроме того, с 28 февраля в вузе для решения возникающих ситуаций начинает работу оперативная группа под руководством первого проректора БНТУ Георгия Вершины.

Утром 28 февраля Министерство здравоохранения сообщило, что в результате проведенных накануне тестов в Беларуси был зарегистрирован первый завозной случай коронавируса COVID-19. Его выявили у гражданина Ирана, который прибыл рейсом из Баку 22 февраля.

Ранее министр рассказал некоторые подробности по поводу первого случая заражения COVID-19 в Беларуси.

Александр Лукашенко на съезде ФПБ заявил, что не собирается закрывать границу Беларуси.