«Скоро подведем итог всей этой волтузне по ценам». Лукашенко анонсировал очередной разбор полетов

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Выступая 28 февраля на съезде Федерации профсоюзов Беларуси, Александр Лукашенко отметил, что насторожен ростом цен на некоторые продукты питания.

«Что имеем сейчас? Общие показатели вроде бы неплохие. Что касается продуктов питания, настораживают данные, что уже за январь текущего года цены выросли больше чем на 1%. Также практически на протяжении года постоянно дорожает молочная продукция, — приводит пресс-служба президента слова Лукашенко. — Идиотизм полный. Молоко девать некуда, а у нас цены постоянно растут. Мы не можем свой народ обеспечить этим продуктом».


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Он подчеркнул, что профсоюзы не должны оставаться в стороне: «Вы первые в этом ряду. Защитите людей. Вы в состоянии это сделать. Возьмите и в связке с Комитетом государственного контроля решите эту проблему».

Глава государства считает, что работники торговли, которым, по его словам, хорошо живется, «не обеднеют, если подержат цены на 20 социально значимых продуктов питания».

«Скоро подведем итог всей этой волтузне по ценам. Возможно, нам придется вернуться к этим 20 наименованиям основных видов продукции», — подчеркнул президент.

Он отметил, что инфляция в Беларуси составляет всего 5%, но это не значит, что цены не беспокоят тех же пенсионеров или работников с невысокими зарплатами.
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Тэги: рост цен инфляция Персона: Александр Лукашенко

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