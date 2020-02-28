Лукашенко потребовал активнее привлекать местные власти к решению проблем предприятий в сложной экономической ситуации

Местные власти нужно активнее привлекать к решению проблем предприятий со сложной экономической ситуацией, заявил Александр Лукашенко, выступая 28 февраля на VIII съезде Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ).

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Предприятия, оказавшиеся в сложном экономическом положении, «нужно стараться выводить на стабильную работу, а не банкротить». По словам белорусского руководителя, он «лично не раз детально изучал вопрос о необходимости банкротства и реструктуризации предприятий». «Я все больше убеждаюсь, что нам надо прекратить всякое банкротство и возню с антикризисными управляющими», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

По мнению главы государства, в подавляющем большинстве случаев «эти процедуры не приводят к оздоровлению, восстановлению производства». «В основном эти предприятия [в процедуре банкротства] разграбят, растащат, и они перестают существовать», — добавил он.

В связи с этим Лукашенко потребовал усилить роль местных властей в решении проблем предприятий, испытывающих экономические трудности. «Почему вы не стали антикризисными управляющими и не спасаете предприятие? Там же люди работают!» — обратился он к представителям исполкомов.

Лукашенко пообещал обсудить идею ФПБ о создании специального фонда по выплате зарплаты предприятиям-банкротам. «Мы проведем совещание и выработаем сбалансированную позицию, — заверил он. — Главное — все предложения должны быть реально просчитаны на перспективу, отвечать интересам и предприятий, и работников».

Глава государства потребовал от руководителей на местах, чтобы они на своем уровне «помогали выводить предприятия из кризисных ситуаций и оказывали поддержку работникам таких производств». «Займитесь этими вопросами, чтобы, пока мы будем формировать нормотворческую базу, вы вместе с профсоюзами решили эти людские вопросы и проблемы», — поручил Лукашенко.