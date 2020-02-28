Польша начала готовить нефтепровод «Дружба» к реверсу в сторону Беларуси

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Польский оператор нефтепровода «Дружба» PERN решил технически подготовить трубопровод к транспортировке нефти в восточном направлении.

«PERN принял решение, чтобы восточная часть нефтепровода „Дружба“ получила возможность обратной транспортировки нефти, то есть транспортировки сырья из Плоцка в Адамово», — указзано в сообщении на сайте компании.

В настоящее время транспортировка осуществляется только в противоположном направлении — из базы в Адамово на базу в Плоцке.

Возможности обратной транспортировки пока имеет только северный трубопровод, соединяющий Гданьск с Плоцком.
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Тэги: Беларусь-Польша реверс нефтепровод Дружба PERN

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