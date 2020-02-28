Гомельское УКС отказывается показывать документацию на флагшток за 1,5 млн рублей

Управление капитального строительства Гомеля в лице его директора Владимира Сеноженского отказалось предоставить гомельчанину Станиславу Слепухину для ознакомления документы по возведению в центре города флагштока, стоимость строительства первого комплекса которого, согласно тендеру, оценивается примерно в 1,5 млн рублей (почти 700 тысяч долларов).

Станислав Слепухин

Власти города решили возвести в районе площади Ленина флагшток высотой 60 метров. Это проект вызвал негативную реакцию в обществе. За несколько дней под петицией против строительства флагштока подписались более 4 тысяч человек.

Житель Гомеля инженер-строитель Станислав Слепухин еще в октябре 2019 года, когда появились первые упоминания о проекте строительства флагштока, обратился в УКС с просьбой предоставить ему возможность ознакомиться с документацией по проекту. Ему был дан ответ, что он может посмотреть документацию в рабочее время в управлении капитального строительства.

28 февраля инженер посетил УКС, пообщался с начальником управления Владимиром Сеноженским. Но последний отказался предоставить для ознакомления как проектно-сметную документацию, так и заключение государственной экспертизы.

«В соответствии с законом “Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности” я имею право ознакомиться с документацией по строительству данного объекта. Я согласен с директором, что проектно-сметная документация является интеллектуальным трудом, но заключение экспертизы — это свободный документ. Директор отказал мне, сославшись на то, что я физическое лицо. В любом случае от нас прячут документацию, и возникает еще больше вопросов о законности строительства», — прокомментировал БелаПАН Слепухин.

Он оставил в УКС заявление с просьбой проинформировать его о том, как можно ознакомиться с заключением экспертизы.