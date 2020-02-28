Лукашенко признал, что белорусская пенсионная система себя изжила

Выступая 28 февраля на VIII съезде Федерации профсоюзов Беларуси, Александр Лукашенко заявил о необходимости менять пенсионную систему.

По его словам, Федерация профсоюзов выступает за внесение изменений в пенсионное законодательство, и эта инициатива «заслуживает особого внимания».

«Пенсионная система в том виде, в котором мы ее сегодня видим, наблюдаем и используем, себя изжила, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Нам после президентских выборов (я буду, или кто-то из вас, или кто-то другой) все равно придется этим заниматься. Если мы продолжим работать в таком же составе, в этом же году (в конце года) начнем эту работу».

«Надо сделать так, чтобы человек, работая, понимал: буду лучше работать, больше зарабатывать — на пенсии будет лучше. Уравниловки быть не должно!» — подчеркнул Лукашенко.

Решить этот вопрос, по его мнению, будет несложно, поскольку в Беларуси изучают опыт других стран, в том числе и России.

«Я с Владимиром Путиным очень много на эту тему разговаривал, — отметил официальный лидер. — Но мы еще посоветуемся с теми, кто внедрял накопительные и прочие виды пенсий, которые не прошли, не состоялись: заигрались в рынок и так далее. С учетом их опыта и тех систем, которые есть в мире, мы создадим в Беларуси лучшую систему пенсионного обеспечения. С учетом наших возможностей. Лучшую — это не значит, что всех завалим большими пенсиями, но это будет справедливая и хорошая система».

Лукашенко добавил, что «защита интересов пенсионеров является важнейшим приоритетом для государства».

О необходимости пенсионной реформы в Беларуси давно говорят независимые экономисты и международные финансовые организации.