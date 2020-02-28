Прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы

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В штаб-квартире УЕФА прошла жеребьевка стадии 1/8 финала розыгрыша Лиги Европы сезона 2019/2020.

Слепой жребий в Ньоне определил следующие пары:

  • «Истанбул Башакшехир» — «Копенгаген»;
  • «Олимпиакос» — «Вулверхэмптон»;
  • «Рейнджерс» — «Байер»;
  • «Вольфсбург» — «Шахтер»;
  • «Интер» — «Хетафе»;
  • «Севилья» — «Рома»;
  • «Айнтрахт»/«Ред Булл Зальцбург» (этот поединок был перенесен с четверга на пятницу из-за неблагоприятных погодных условий, которые наблюдались вчера) — «Базель»;
  • ЛАСК — «Манчестер Юнайтед».

Первые матчи запланированы на 12 марта, ответные — на 19 марта.

Результаты ответных матчей стадии 1/16 финала можно посмотреть здесь.
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Тэги: Лига Европы

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