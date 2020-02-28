Прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы
В штаб-квартире УЕФА прошла жеребьевка стадии 1/8 финала розыгрыша Лиги Европы сезона 2019/2020.
Слепой жребий в Ньоне определил следующие пары:
- «Истанбул Башакшехир» — «Копенгаген»;
- «Олимпиакос» — «Вулверхэмптон»;
- «Рейнджерс» — «Байер»;
- «Вольфсбург» — «Шахтер»;
- «Интер» — «Хетафе»;
- «Севилья» — «Рома»;
- «Айнтрахт»/«Ред Булл Зальцбург» (этот поединок был перенесен с четверга на пятницу из-за неблагоприятных погодных условий, которые наблюдались вчера) — «Базель»;
- ЛАСК — «Манчестер Юнайтед».
Первые матчи запланированы на 12 марта, ответные — на 19 марта.
Результаты ответных матчей стадии 1/16 финала можно посмотреть здесь.