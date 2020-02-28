Лукашенко требует заставить частные компании создавать профсоюзные первички

В Беларуси будет разработан указ о создании на частных предприятиях первичных профсоюзных организаций, заявил Александр Лукашенко, выступая 28 февраля на VIII съезде Федерации профсоюзов Беларуси.

Фото: president.gov.by

По его словам, с момента проведения предыдущего съезда ФПБ в 2015 году было создано свыше 4,2 тысячи профсоюзных организаций, из которых 75% — на частных предприятиях, сообщает пресс-служба главы государства.

Лукашенко подчеркнул, что профсоюзы — это «гарант и защитник прав работников по всем направлениям, в том числе и на предприятиях в частном секторе», поэтому первичные профсоюзные организации «уместны и там».

Работа по их созданию профсоюзным активом «ведется, но есть объективные сложности». По его словам, «частнику не всегда удобно иметь у себя профсоюз», который будет следить за соблюдением прав работников, «заставляя порой поступиться своими финансовыми интересами».

«Но государство пошло на либерализацию условий для бизнеса, так покажите и вы свою зрелость, способность нести социальную ответственность перед людьми, — обратился официальный лидер к частному бизнесу. — Мы уже этот бизнес настолько либерализировали, что дальше некуда. Уже председатель Комитета госконтроля [Леонид] Анфимов чуть ли не с дрожью каждый раз спрашивает, можно туда идти или нет. Идите туда, куда надо, и не стесняйтесь».

Если «бизнес не понимает», то будет разработан соответствующий указ о профсоюзных организациях на частных предприятиях.

«Это не спонтанное решение», — заявил Лукашенко. По его словам, ему «надоело слушать», что частный бизнес не хочет создавать у себя профсоюзные ячейки. «Надо заставить их», — сказал он.

«Я думаю, самые демократичные страны нас не осудят, — предположил белорусский лидер. — За что нас осуждать? Мы же демократично хотим защитить права человека. Частники как ставят вопрос: поставьте нас в равные условия с государственными предприятиями. Вот мы их и поставим. И все-таки надо сказать, что уже, может, большинство частников создали эти профсоюзные организации и думают: а чем мы хуже тех, кто не создал? Поэтому надо, чтобы действительно все были в равных условиях. Если не понимают простой человеческий язык, когда уже я им об этом говорю, и они этого не слышат. Это недопустимо».

Впервые идею охватить профсоюзами частные предприятия высказал в 2004 году занимавший в то время пост председателя Федерации профсоюзов Беларуси Леонид Козик.