Евродепутат заявила о необходимости упрощения процедур прохождения границы с Беларусью

Находящаяся в Беларуси с пятидневным визитом делегация Европарламента 28 февраля посетила автодорожный пункт пропуска «Брузги» на границе с Польшей, сообщила пресс-служба ГПК.

Делегатов интересовали вопросы эффективности мер противодействия трансграничной преступности, которые принимает Госпогранкомитет на внешней границе ЕС.

Заместитель главы делегации Европарламента по связям с Беларусью Карин Карлсбро отметила, что развитие пограничной инфраструктуры является важнейшей частью программы сотрудничества Евросоюза с Беларусью.

«Мы приехали сюда в том числе чтобы посмотреть, как обстоят дела на границе, в этом пункте пропуска, — сказала она. — Что касается будущих обсуждений в Европарламенте данных вопросов, мы, конечно, будем выносить эту проблему, потому что прошло то время, когда границы рассматривались как границы. Границы должны стать мостом для упрощения процедур перемещения людей и товаропотоков между странами. Пересечение границы не должно занимать много времени, и мы должны приложить все необходимые усилия для упрощения этих процедур».

Делегаты Европарламента обсудили с представителями Госпогранкомитета вопросы сотрудничества со странами ЕС «в рамках противодействия общим вызовам и угрозам на границе Республики Беларусь и Евросоюза». Кроме того, была отмечена необходимость повышения пропускной способности пунктов пропуска в целях развития торгово-экономических отношений.

Стороны признали, что граница должна служить не только «барьером на пути противоправной деятельности», но и «служить мостом для законопослушных граждан».