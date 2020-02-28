МНС: не позднее 31 марта компании должны подать сведения о зарубежных счетах

Белорусские организации обязаны подать в налоговые органы информацию о движении денег по счетам, которые они открыли в зарубежном банке или другой кредитной (финансовой) организации.

Сделать это они должны в срок не позднее 31 марта года, следующего за отчетным, уточнили в Министерстве по налогам и сборам.

Все данные по счетам в зарубежных банках следует направить в налоговый орган по месту постановки организации на учет.

Для этого белорусским организациям придется заполнить специальную форму — она утверждена в приложении 34-8 к постановлению МНС № 14 от 26 апреля 2013 года.

Отправить сведения в налоговый орган можно и в электронном виде.

Для этого в информационной системе APM «Плательщик» во вкладке «Заявления» необходимо заполнить форму «Сообщение о движении денежных средств по открытым счетам в банке и иной кредитной (финансовой) организации за пределами Республики Беларусь».

При этом отдельное сообщение следует заполнить по каждому счету, который белорусская компания открыла в банке-нерезиденте.

В то же время информацию о своих корреспондентских счетах ей подавать не нужно.