Госатомнадзор проверил готовность персонала БелАЭС к перегрузке ядерного топлива в хранилище

/ Техно
Просмотров: 58

Представители департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС 28 февраля проверили готовность персонала Белорусской АЭС к перегрузке ядерного топлива в хранилище, сообщает сайт ведомства.

Для демонстрации были использованы имитаторы тепловыделяющих сборок (ТВС) — точные копии ТВС без урановых топливных таблеток.

В ходе проверки работники АЭС переместили имитаторы ТВС из пристанционного перегрузочного узла в хранилище свежего ядерного топлива. В ведомстве отметили, что персонал показал «слаженную работу, умение и способность надлежащим образом осуществить подобную операцию в будущем при поступлении свежего ядерного топлива на станцию».

Госатомнадзор приступил к целевой проверке готовности Белорусской АЭС к завозу ядерного топлива 17 февраля. Проверка может проводиться в течение 30 дней. Если ее результаты будут положительными, специалисты АЭС смогут перейти к доставке топлива, его размещению в хранилище и начать подготовку к следующим этапам ввода в эксплуатацию первого энергоблока станции.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200. Согласно прогнозу Министерства энергетики, после выхода на полную мощность станция будет вырабатывать более 19 млрд кВт·ч электроэнергии ежегодно.

Сюжет: Беларусь строит АЭС
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: АЭС-Беларусь Госатомнадзор ядерное топливо

Другие материалы на эту тему:

Евродепутат: в странах ЕС будут собирать подписи за закрытие БелАЭС

Евродепутат: в странах ЕС будут собирать подписи за закрытие БелАЭС

Белорусская антиядерная кампания: пуск АЭС несет прямые риски для граждан страны

Белорусская антиядерная кампания: пуск АЭС несет прямые риски для граждан страны

СМИ: от ситуации с БелАЭС зависит будущее отношений Минска и Брюсселя

СМИ: от ситуации с БелАЭС зависит будущее отношений Минска и Брюсселя

А если авария на АЭС? В Островце отработали «фантастический сценарий»

А если авария на АЭС? В Островце отработали «фантастический сценарий»