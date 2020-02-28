Госатомнадзор проверил готовность персонала БелАЭС к перегрузке ядерного топлива в хранилище

Представители департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС 28 февраля проверили готовность персонала Белорусской АЭС к перегрузке ядерного топлива в хранилище, сообщает сайт ведомства.

Для демонстрации были использованы имитаторы тепловыделяющих сборок (ТВС) — точные копии ТВС без урановых топливных таблеток.

В ходе проверки работники АЭС переместили имитаторы ТВС из пристанционного перегрузочного узла в хранилище свежего ядерного топлива. В ведомстве отметили, что персонал показал «слаженную работу, умение и способность надлежащим образом осуществить подобную операцию в будущем при поступлении свежего ядерного топлива на станцию».

Госатомнадзор приступил к целевой проверке готовности Белорусской АЭС к завозу ядерного топлива 17 февраля. Проверка может проводиться в течение 30 дней. Если ее результаты будут положительными, специалисты АЭС смогут перейти к доставке топлива, его размещению в хранилище и начать подготовку к следующим этапам ввода в эксплуатацию первого энергоблока станции.