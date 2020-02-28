Случайные прохожие в Минске сдали грабителя милиции

Парни в Минске задержали грабителя, который похитил из кассы магазина 110 рублей.

По данным ГУВД Мингорисполкома, продавец столичного магазина раскладывала товар, в это время неизвестный мужчина зашел за прилавок и забрал деньги из кассы. Женщина говорит, что пыталась сама догнать грабителя, но ему удалось скрыться в стороне улицы Дружной.

Вора в переходе заметила компания парней, они обратили на него внимание, потому что мужчина спешил. Парни решили, что в позднее время бежать некуда, остановили человека и вызвали милицию.