Случайные прохожие в Минске сдали грабителя милиции

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Парни в Минске задержали грабителя, который похитил из кассы магазина 110 рублей.

По данным ГУВД Мингорисполкома, продавец столичного магазина раскладывала товар, в это время неизвестный мужчина зашел за прилавок и забрал деньги из кассы. Женщина говорит, что пыталась сама догнать грабителя, но ему удалось скрыться в стороне улицы Дружной.

Вора в переходе заметила компания парней, они обратили на него внимание, потому что мужчина спешил. Парни решили, что в позднее время бежать некуда, остановили человека и вызвали милицию.
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Тэги: грабитель вор Город: Минск

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