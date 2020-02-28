Вице-спикер Верховной Рады назвал Суркова политическим лохом

Экс-помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков является «политическом лохом», заявил первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

По его словам, личность бывшего российского чиновника и его недавнее интервью, в котором он допустил шовинистические высказывания в адрес Украины, недостойны обсуждения, передает NV.ua .

«Я глубоко убежден, что мелкий шовинистический КГБист, который проиграл подковерную борьбу даже в своих стенах, не достоин того, чтобы украинцы комментировали его видение. Он — политический лох в своем государстве», — заявил Стефанчук.

Вице-спикер украинского парламента считает, что с помощью провокационного интервью Сурков хотел «привлечь к себе внимание».

«Я не хотел бы комментировать чьи-то, как говорится, "влажные фантазии" — пусть они останутся при нем. <...> Шавки потявкают, а караван идет», — добавил Стефанчук.

В своем первом скандальном интервью после отставки с поста помощника президента РФ Владислав Сурков допустил шовинистические высказывания об Украине и украинцах. В частности, он заявил, что «Украины нет», а «есть украинство» и «специфическое расстройство умов».