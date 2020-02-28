Оппозиция перенесла Всебелорусский конгресс за независимость

Решение провести мероприятие в апреле принялии на заседании оргкомитета мероприятия 27 февраля, сообщил в социальных сетях сопредседатель оргкомитета Игорь Рынкевич.

Всебелорусский конгресс за независимость планировалось провести 15 марта. Предполагалось, что это будет не столько съезд представителей политических партий, сколько большое собрание представителей широких кругов белорусского народа; заявлялось участие до 500 делегатов.

«В связи с необходимостью проведения всей организационной работы, проведения мероприятий по тематическим направлениям в виде круглых столов или в другом формате с участием экспертов решено перенести дату проведения конгресса. Точная дата не определена, но примерно на месяц, до "Чернобыльского шляха" 26 апреля», — написал Рынкевич.

Как сообщила БелаПАН сопредседатель оргкомитета, руководитель общественного объединения «Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны» (ТБМ) Елена Анисим, зал для проведения мероприятия уже был забронирован на 15 марта. На заседании оргкомитета, где было принято решение о переносе даты конгресса, она не присутствовала.

«То, за что брался ТБМ, мы сделали. Мы забронировали зал. Я не знаю, что и почему произошло, может, потому, что другие были не готовы. Людей, которые обращались к нам с просьбой стать делегатами, придется снимать с участия», — сказала она.

Анисим заявила, что ТБМ не будет заниматься поиском помещения, но из числа соорганизаторов конгресса не выходит.

«Вопрос независимости не снимается с повестки дня. Мы видим, что политические партии заняты немного другими вопросами. Так было и в 2014 году, перед первым конгрессом. В пику они не становятся, но у них есть свои политические кампании, на которые они тратят свои основные усилия», — отметила политик.