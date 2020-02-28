Фотофакт. Лукашенко подарили картину с его школой

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Председатель Федерации профсоюзов Беларуси вручил президенту картину на VIII съезде объединения.

Фото: president.gov.by

На полотне изображено старое здание школы в агрогородке Александрия, где учился официальный лидер.
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Тэги: ФПБ Александрия Персона: Александр Лукашенко

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