Фотофакт. Лукашенко подарили картину с его школой 28.02.2020 / 20:52 / Общество Просмотров: 177 A- A+ Председатель Федерации профсоюзов Беларуси вручил президенту картину на VIII съезде объединения. Фото: president.gov.by На полотне изображено старое здание школы в агрогородке Александрия, где учился официальный лидер. Оценка: 1 2 3 4 5 Нет оценокОценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: ФПБ Александрия Персона: Александр Лукашенко Другие материалы на эту тему: Если система треснет. Спасут ли Лукашенко в трудное время профсоюзы и комсомол? Глава ФПБ: разобщенность общества приводит к хаосу и разрухе «Идите за оппами». На Первомае соратников Статкевича спрятали коммунисты Лукашенко разрешил официальным профсоюзам контролировать цены