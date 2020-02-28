Минздрав увеличит количество пунктов, где можно сдать мазок на коронавирус

Об этом сообщил министр здравоохранения Владимир Караник на пресс-конференции в Минске.

«Когда ситуация с коронавирусом начала ухудшаться в Италии, Южной Корее и Иране, мы приняли решение, что пункты забора материала будут функционировать в Минске, во всех областных центрах и в 11 городах с населением свыше 80 тысяч. Думаю, они уже созданы во всех этих городах, возможно, пока нет об этом информации. Мы разослали всюду письма, чтобы каждый медицинский работник и каждый гражданин знал, куда ему обратиться», — отметил министр.

Чиновник подчеркнул, что система забора анализов на коронавирус создана по всей стране, но, «чтобы предупредить необоснованную панику, она (система. — ред.), будет расширена». «В регионах пункты тоже есть, и они не перегружены. Если где-то есть пробелы, они будут устранены», — заявил Караник.

Он опроверг слухи о том, что наиболее удаленные от столицы регионы не имеют тестов: «В столице у нас более сложное и современное оборудование. В региональных лабораториях более простые, но подходящие для обследования тесты. Схема выстроена, и неважно, через какой погранпереход проехал человек и где у него забрали материал для анализа, информация все равно стекается в один оперативный центр».

Обследование на коронавирус COVID-19 проводится в специально организованных пунктах в национальном аэропорту и других пунктах пропуска через государственную границу. Также обследоваться можно в областных инфекционных больницах страны, Бобруйской городской инфекционной больнице, городской инфекционной больнице Минска, районных больницах Минской и Могилевской областей.