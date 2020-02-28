На карантине остаются 242 иностранных студента

В санатории «Бригантина» и центре медицинской реабилитации «Загорье» остаются 242 студента, вернувшихся на учебу из эпидемиологически неблагоприятных стран.

В «Бригантине» находятся 92 студента, в «Загорье» — 150, уточнила заместитель главного врача по эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская на пресс-конференции в Минске.

Она отметила, что, «пока будет сохраняться сложная эпидемиологическая обстановка и по мере прибытия в Беларусь студентов», их продолжат размещать на 14 дней в этих двух здравницах.

Министр здравоохранения Владимир Караник сообщил, что первый корпус санатория «Бригантина» уже освобожден, второй корпус оставшиеся студенты покинут 3 марта.

«Центр "Загорье" на сегодня практически заполнен. Там находятся не только граждане Китая, но и студенты, прилетевшие из Южной Кореи и других стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, — отметил министр. — Кстати, в Минобре отметили, что студенты, которые находились в "Бригантине" и "Загорье", демонстрировали лучшую успеваемость, чем их однокурсники, поскольку у них было больше времени заниматься. Уезжают они со здоровым видом. Кормили их нормально, педпроцесс тоже был обеспечен. Жалоб никаких не было».