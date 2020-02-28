Квитова обыграла первую ракетку мира и вышла на Соболенко

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Вторая ракетка Чехии Петра Квитова обыграла в полуфинале турнира в Дохе австралийку Эшли Барти.

Для победы со счетом 6:4, 2:6, 6:4 чешке потребовался 1 час 51 минута. Благодаря этой победе Квитова вышла в лидеры их личного противостояния с Барти  5:4.

В финале 29-летняя Квитова сыграет с Ариной Соболенко, которая в полуфинале победила россиянку Светлану Кузнецову. Поединок состоится вечером 29 февраля.

В мировом онлайн-рейтинге Квитова занимает 11-е место, Соболенко — 12-е.
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Тэги: женский теннис белорусский теннис Персона: Арина Соболенко Петра Квитова Эшли Барти Город: Доха