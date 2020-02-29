Зима попрощается с Беларусью мокрым снегом

/ Общество
Просмотров: 131

Сегодня, в последний день нынешней зимы, погоду на территории Беларуси будут определять область пониженного атмосферного давления и неустойчивая воздушная масса.

По прогнозам синоптиков, ожидается облачно с прояснениями. В некоторых районах выпадут осадки (в основном снег, мокрый снег). Ветер юго-западный умеренный.

Столбик термометра в регионах покажет следующие значения:

  • Брест +5..+7°C;
  • Витебск +1..+3°C;
  • Гомель +3..+5°C;
  • Гродно +4..+6°C;
  • Могилев +2..+4°C;
  • Минск +2..+4°C.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: погода

Другие материалы на эту тему:

Нынешняя зима стала самой теплой в Беларуси за последние 140 лет

Нынешняя зима стала самой теплой в Беларуси за последние 140 лет

Теплая зима. Кто от этого выигрывает, а кто несет убытки

Теплая зима. Кто от этого выигрывает, а кто несет убытки

Рекорд холода 75-летней давности побит в Беларуси

Рекорд холода 75-летней давности побит в Беларуси

Август-2019. Каким будет последний месяц лета?

Август-2019. Каким будет последний месяц лета?