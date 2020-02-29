Зима попрощается с Беларусью мокрым снегом

Сегодня, в последний день нынешней зимы, погоду на территории Беларуси будут определять область пониженного атмосферного давления и неустойчивая воздушная масса.

По прогнозам синоптиков, ожидается облачно с прояснениями. В некоторых районах выпадут осадки (в основном снег, мокрый снег). Ветер юго-западный умеренный.

Столбик термометра в регионах покажет следующие значения: