Зафиксирован самый мощный выброс энергии с момента Большого взрыва

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Следы самого мощного выброса энергии с момента зарождения Вселенной, то есть Большого взрыва, зафиксировали специалисты Международного центра радиоастрономических исследований.

Фото носит иллюстративный характер

Как отмечается в журнале The Astrophysical Journal, явление случилось рядом со сверхмассивной черной дырой в одной из галактик в сверхскоплении Змееносца.

Как отмечают ученые, это порядка 390 млн световых лет от Земли. Выброс энергии превысил предыдущий рекорд в пять раз.

В 2016-м специалисты обнаружили достаточно странное явление в Змееносце: плазма вокруг скопления была вогнутой. Из-за слишком большого размера ученые настороженно отнеслись к гипотезе о взрыве, но спустя несколько лет изучения она подтвердилась.

Авторы работы считают взрыв самым масштабным из всех замеченных до этого. Причины явления пока неизвестны, пишет gazeta.ru.
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Тэги: Вселенная астрономия

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