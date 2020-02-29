Зафиксирован самый мощный выброс энергии с момента Большого взрыва

Следы самого мощного выброса энергии с момента зарождения Вселенной, то есть Большого взрыва, зафиксировали специалисты Международного центра радиоастрономических исследований.

Фото носит иллюстративный характер

Как отмечается в журнале The Astrophysical Journal , явление случилось рядом со сверхмассивной черной дырой в одной из галактик в сверхскоплении Змееносца.

Как отмечают ученые, это порядка 390 млн световых лет от Земли. Выброс энергии превысил предыдущий рекорд в пять раз.

В 2016-м специалисты обнаружили достаточно странное явление в Змееносце: плазма вокруг скопления была вогнутой. Из-за слишком большого размера ученые настороженно отнеслись к гипотезе о взрыве, но спустя несколько лет изучения она подтвердилась.