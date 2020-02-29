Семья погибла на пожаре в Могилевском районе

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Трагедия произошла накануне поздно вечером в деревне Стайки (Могилевский район).

Как сообщили в региональном управлении МЧС, в результате пожара, сообщение о котором на пульт дежурного поступило в 22:49, погибла престарелая супружеская пара (мужчине было 82 года, а женщине — 75 лет).

По информации спасателей, огнем уничтожена деревянная веранда, сарай и кровля гаража, повреждено имущество в доме и гараже.

Всего за истекшие дежурные сутки на территории Беларуси произошло 12 пожаров. Больше смертей не зафиксировано.

МЧС сообщает, что с начала года в республике произошло 828 пожаров (за аналогичный период прошлого года — 889), на которых погибло 139 человек (108).
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Тэги: пожар гибель на пожаре Город: Могилев

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