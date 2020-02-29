Лукашенко наградил почти 100 человек орденами, медалями и почетными званиями

Около ста человек, которые представляют различные сферы деятельности, получат ордена, медали и почетные звания. Об этом говорится в указе президента №82.

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Так, кавалерами орденом «За службу Родине» III степени стали:

Дмитрий Битный, командир 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады Северо-западного оперативного командования;

Игорь Золотарь, замкомандующего сил специальных операций;

Андрей Кравченко, начальник 2-го управления главного оперативного управления Генштаба;

Иван Полевода, начальник Университета гражданской защиты МЧС;

Сергей Саланович, начальник Минского ГУМЧС;

Игорь Сафроняк, главный инженер войск связи — замначальника управления связи Генштаба.

Орденом «За личное мужество» награжден:

Олег Бойничев, старший инженер-инспектор управления аварийно-спасательных служб и ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС.

Кавалером ордена Почета стал:

Владимир Решетников, завотделом биохимии и биотехнологий растений Центрального ботанического сада НАН.

Десятки офицеров и гражданских награждены медалями.

Почетные звания присуждены в том числе Александру Подобеду, актеру Национального академического театра имени Янки Купалы — он стал народным артистом Беларуси.

Нескольким гражданам объявлена Благодарность президента.