Лукашенко наградил почти 100 человек орденами, медалями и почетными званиями

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Около ста человек, которые представляют различные сферы деятельности, получат ордена, медали и почетные звания. Об этом говорится в указе президента №82.

Фото из Википедии

Так, кавалерами орденом «За службу Родине» III степени стали:

  • Дмитрий Битный, командир 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады Северо-западного оперативного командования;
  • Игорь Золотарь, замкомандующего сил специальных операций;
  • Андрей Кравченко, начальник 2-го управления главного оперативного управления Генштаба;
  • Иван Полевода, начальник Университета гражданской защиты МЧС;
  • Сергей Саланович, начальник Минского ГУМЧС;
  • Игорь Сафроняк, главный инженер войск связи — замначальника управления связи Генштаба.

Орденом «За личное мужество» награжден:

  • Олег Бойничев, старший инженер-инспектор управления аварийно-спасательных служб и ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС.

Кавалером ордена Почета стал:

  • Владимир Решетников, завотделом биохимии и биотехнологий растений Центрального ботанического сада НАН.

Десятки офицеров и гражданских награждены медалями.

Почетные звания присуждены в том числе Александру Подобеду, актеру Национального академического театра имени Янки Купалы — он стал народным артистом Беларуси.

Нескольким гражданам объявлена Благодарность президента.
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Тэги: награда Персона: Александр Лукашенко Дмитрий Битный Игорь Золотарь Андрей Кравченко Иван Полевода Сергей Саланович Игорь Сафроняк Олег Бойничев Владимир Решетников Александр Подобед

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