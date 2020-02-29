Лукашенко наградил почти 100 человек орденами, медалями и почетными званиями
Около ста человек, которые представляют различные сферы деятельности, получат ордена, медали и почетные звания. Об этом говорится в указе президента №82.
Так, кавалерами орденом «За службу Родине» III степени стали:
- Дмитрий Битный, командир 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады Северо-западного оперативного командования;
- Игорь Золотарь, замкомандующего сил специальных операций;
- Андрей Кравченко, начальник 2-го управления главного оперативного управления Генштаба;
- Иван Полевода, начальник Университета гражданской защиты МЧС;
- Сергей Саланович, начальник Минского ГУМЧС;
- Игорь Сафроняк, главный инженер войск связи — замначальника управления связи Генштаба.
Орденом «За личное мужество» награжден:
- Олег Бойничев, старший инженер-инспектор управления аварийно-спасательных служб и ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС.
Кавалером ордена Почета стал:
- Владимир Решетников, завотделом биохимии и биотехнологий растений Центрального ботанического сада НАН.
Десятки офицеров и гражданских награждены медалями.
Почетные звания присуждены в том числе Александру Подобеду, актеру Национального академического театра имени Янки Купалы — он стал народным артистом Беларуси.
Нескольким гражданам объявлена Благодарность президента.