«Люди начали синеть и терять сознание». День рождения блогерши закончился смертями

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Трагедия произошла накануне в одном из банных комплексов на юге Москвы — на данный момент официально подтверждена смерть трех человек.

По данным следствия, открывшего уголовное производство по ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), в пятницу в бане на Коломенском проезде компания из 18 человек отмечала день рождения (gazeta.ru сообщает, что именинницей была российская блогерша Екатерина Диденко).

«В результате использования химических элементов для создания визуальных эффектов двое посетителей погибли на месте происшествия, еще один находится в больнице в тяжелом состоянии, ему проводятся реанимационные мероприятия [на данный момент известно, что он умер]. Несколько участников мероприятия также госпитализированы, всем оказывается необходимая медицинская помощь», — отметили в СК.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК РФ по Москве «взять расследование под личный контроль».

Как пишет gazeta.ru, «от полученных в банном комплексе химических ожогов скончались три человека, еще семь пострадали».

Также сообщается, что муж Екатерины купил сухой лед, чтобы устроить сюрприз — «лед должен был превратиться в пар, однако когда гости прыгнули в бассейн со льдом, люди начали синеть и терять сознание».
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Тэги: баня день рождения Персона: Екатерина Диденко Александр Бастрыкин Город: Москва

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