«Люди начали синеть и терять сознание». День рождения блогерши закончился смертями

Трагедия произошла накануне в одном из банных комплексов на юге Москвы — на данный момент официально подтверждена смерть трех человек.

По данным следствия, открывшего уголовное производство по ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), в пятницу в бане на Коломенском проезде компания из 18 человек отмечала день рождения ( gazeta.ru сообщает, что именинницей была российская блогерша Екатерина Диденко).

«В результате использования химических элементов для создания визуальных эффектов двое посетителей погибли на месте происшествия, еще один находится в больнице в тяжелом состоянии, ему проводятся реанимационные мероприятия [на данный момент известно, что он умер]. Несколько участников мероприятия также госпитализированы, всем оказывается необходимая медицинская помощь», — отметили в СК.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК РФ по Москве «взять расследование под личный контроль».

Как пишет gazeta.ru, «от полученных в банном комплексе химических ожогов скончались три человека, еще семь пострадали».

Также сообщается, что муж Екатерины купил сухой лед, чтобы устроить сюрприз — «лед должен был превратиться в пар, однако когда гости прыгнули в бассейн со льдом, люди начали синеть и терять сознание».