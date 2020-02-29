Почти 5% жителей Беларуси находятся за чертой бедности

В четвертом квартале 2019 года доля граждан Беларуси с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного минимума составила 4,8% против 5,3% в первом квартале, 5,1% — во втором, 4,9% — в третьем, свидетельствуют данные Белстата.

Менее 200 рублей среднедушевых располагаемых ресурсов в месяц в четвертом квартале 2019 года имело 2,1% населения (в предыдущем квартале — 2,4%);

от 200,1 до 250 рублей— 3,9% (4,2%);

от 250,1 до 300 рублей — 5,6% (5,5%);

от 300,1 до 350 рублей — 8,2% (7,6%);

от 350,1 до 400 рублей — 9,6% (11,4%),

от 400,1 до 500 рублей — 20,5% (20,6%),

от 500,1 до 600 рублей — 16,6% (15,5%),

от 600,1 до 700 рублей — 10,8% (10,1%),

от 700,1 до 800 рублей — 6,8% (6,9%);

более 800 рублей — 15,9% (15,8%).

Бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения с 1 ноября 2019 года по 1 февраля 2020 года составлял 231 рубль 83 копейки, напоминает БелаПАН.