Подано еще семь заявок на митинги против аккумуляторного завода под Брестом

Брестский правозащитник Роман Кисляк 28 февраля подал в Брестский райисполком заявки на проведение семи митингов против аккумуляторного завода. Ежедневные двухчасовые акции намечаются с 16 по 22 марта рядом с заводом в свободной экономической зоне «Брест».

Брестский райисполком. Фото yandex.by

«Проведение митингов обусловлено тем, что, по имеющимся у нас сведениям, на предприятии под видом консервации идет подготовка к пусконаладочным работам. В феврале на заводе ежедневно выходит на работу до 20 человек. Необходимо пресечь это вопиющее нарушение», — заявил БелаПАН правозащитник.

Несколько дней назад Брестский райисполком запретил проведение 15 митингов против завода. Они намечались с 1 по 15 марта на стадионе детско-юношеской спортивной школы «Прибужье» (деревня Тельмы Брестского района), который определен постоянным местом для проведения массовых мероприятий.

По словам Кисляка, райисполком в своем ответе на уведомления о проведении митингов указал, что решением исполкома от 4 ноября 2019 года стадион не включен в перечень постоянных мест для проведения массовых мероприятий.