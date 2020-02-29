В приморском селе Михайловка на Масленицу крутили гей-порно

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Нетривиально похулиганил неизвестный в селе Михайловка в Приморском крае России. На видеоэкране, размещенном на здании местной администрации, транслировалось гей-порно.

Этот видеоряд сопровождал местные гуляния на Масленицу, собравшие на площади перед зданием администрации немало народа.

Власти Михайловки утверждают, что кто-то несанкционированно получил доступ к видеоэкрану. Проверку по инциденту проводит полиция, сообщает Mash.

Схожие случаи имели место в Минске в апреле 2013 года, когда видеоинженер канала «Бел-МузТВ» запустил в эфир порно, потому что его «всё задолбало», и в августе того же года в Алматы, где порнографическое видео показали на экране Дворца Республики.
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Тэги: гей-порно порно хулиганство

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