В приморском селе Михайловка на Масленицу крутили гей-порно

Нетривиально похулиганил неизвестный в селе Михайловка в Приморском крае России. На видеоэкране, размещенном на здании местной администрации, транслировалось гей-порно.

Этот видеоряд сопровождал местные гуляния на Масленицу, собравшие на площади перед зданием администрации немало народа.

Власти Михайловки утверждают, что кто-то несанкционированно получил доступ к видеоэкрану. Проверку по инциденту проводит полиция, сообщает Mash .

Схожие случаи имели место в Минске в апреле 2013 года, когда видеоинженер канала «Бел-МузТВ» запустил в эфир порно, потому что его «всё задолбало», и в августе того же года в Алматы, где порнографическое видео показали на экране Дворца Республики.