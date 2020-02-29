Бывший генсек БФЛА назначен директором минского стадиона «Динамо»
Генеральным директором Национального олимпийского стадиона «Динамо» назначен Александр Бут-Гусаим. Соответствующий указ был подписан 28 февраля.
По образованию 35-летний Бут-Гусаим тренер-преподаватель по легкой атлетике, окончил Брестский государственный университет, а также Российский международный олимпийский университет по специальности «менеджер в индустрии спорта».
Работал тренером в брестской СДЮШОР профсоюзов, в Белорусской федераций легкой атлетики (БФЛА) — сначала спортивным директором, затем генеральным секретарем.
Затем занимался подготовкой вторых Европейских игр, матчевой встречи по легкой атлетике Европа — США, а также командного чемпионата мира по спортивной ходьбе.
Возглавляет дисциплинарную и антидопинговую комиссии БФЛА, входит в состав дисциплинарной антидопинговой комиссии при Национальном антидопинговом агентстве.