Бывший генсек БФЛА назначен директором минского стадиона «Динамо»

Генеральным директором Национального олимпийского стадиона «Динамо» назначен Александр Бут-Гусаим. Соответствующий указ был подписан 28 февраля.

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По образованию 35-летний Бут-Гусаим тренер-преподаватель по легкой атлетике, окончил Брестский государственный университет, а также Российский международный олимпийский университет по специальности «менеджер в индустрии спорта».

Работал тренером в брестской СДЮШОР профсоюзов, в Белорусской федераций легкой атлетики (БФЛА) — сначала спортивным директором, затем генеральным секретарем.

Затем занимался подготовкой вторых Европейских игр, матчевой встречи по легкой атлетике Европа — США, а также командного чемпионата мира по спортивной ходьбе.

Возглавляет дисциплинарную и антидопинговую комиссии БФЛА, входит в состав дисциплинарной антидопинговой комиссии при Национальном антидопинговом агентстве.