Первые полеты на истребителях Су-30СМ совершили белорусские военные летчики

Принятые на вооружение в Военно-воздушные силы белорусской армии российские истребители Су-30СМ совершили первые полеты с аэродрома барановичской авиабазы.

Фото Олега Некало / «Ваяр»

О подписании контракта на поставку в Беларусь двенадцати истребителей Су-30СМ стало известно 20 июня 2017 года. В прошлом году производитель передал белорусской стороне четыре самолета: 13 ноября прибыла первая пара, 20 ноября — вторая.

По информации российской газеты «Ведомости», дюжина Су-30СМ обойдется Беларуси примерно в 600 млн долларов. Это самый крупный разовый контракт по закупке Беларусью вооружений в России.

Прежде чем поднять в небо новые самолеты, пилоты прошли теоретическую подготовку, отмечает пресс-служба Министерства обороны.

Двухместный Су-30СМ может использоваться как для выполнения боевых задач, так и для подготовки летчиков.

В модернизированном истребителе увеличена дальность обнаружения и опознавания воздушных целей. Самолет получил возможность укомплектования новыми высокоточными видами вооружения, которые могут поражать воздушные, наземные и морские цели на дальности в несколько сотен километров.