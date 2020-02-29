Курс доллара в Беларуси с начала года вырос на 6,4%

На 6,44% (с 2,1036 до 2,2391) увеличился официальный курс доллара к белорусскому рублю в январе—феврале 2020 года.

Это второй показатель на территории бывшего СССР, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ котировок центробанков на 31 декабря 2019 года и 29 февраля 2020 года.

Лидером по росту курса доллара за два месяца нынешнего года оказалась Россия — 8,21% (с 61,9057 до 66,9909 рубля). В первой четверке также Украина — 3,69% (с 23,6862 до 24,5610 гривны) и Молдова — 3,26% (с 17,2093 до 17,7711 лея).

Далее расположились Латвия, Литва и Эстония — 2,34% (с 0,8902 до 0,9110 евро), Кыргызстан — 0,30% (с 69,6439 до 69,85 сома) и Узбекистан — 0,20% (с 9.507,56 до 9.526,28 сума).

В Азербайджане и Туркменистане официальный курс доллара не изменился (1,7 и 3,5 маната соответственно). В самопровозглашенном Приднестровье, которое имеет собственную финансовую систему, курс американской валюты в январе—феврале также не изменился (16,1 рубля).

Американская валюта подешевела в Казахстане — на 0,02% (с 381,18 до 381,10 тенге), Таджикистане — на 0,07% (с 9,6872 до 9,68), Армении — на 0,23% (с 479,7 до 478,6 драма) и Грузии — на 2,69% (с 2,8677 до 2,7905 лари).