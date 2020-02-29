С 6 по 10 апреля в Минске будут бесплатно стерилизовать собак

В Минске с 6 по 10 апреля пройдет масштабная акция по стерилизации собак.

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Операции по стерилизации и кастрации проведут ветеринарные врачи из немецкой зоозащитной организации Tierschutz Entwicklungshilfe e.V., приглашенные фондом помощи животным Брижит Бардо, который и финансирует акцию. Запланирована также стерилизация собак, которые содержатся в «Фауне города».

Одновременно немецкие ветврачи будут проводить обучающие курсы по стерилизации для своих белорусских коллег, работающих на государственных ветеринарных станциях.

Запись на стерилизацию уже открыта по телефону +375 29 721-04-56. В приоритете — беспородные животные, особенно спасенные из пунктов временного содержания или с улицы, сообщили агентству «Минск-Новости» в зоозащитном движении «Вместе».

Брижит Олуа, представитель фонда Брижит Бардо, в конце февраля во второй раз посещала Минск. Одна из целей фонда — содействовать внедрению в Беларуси метода ОСВВ (отлов — стерилизация — вакцинация — выпуск) вместо убийства бродячих кошек и собак.