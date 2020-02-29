Общественность полностью оплатила штраф 83-летнему Яну Грибу

Сбор средств, который проводит кампания BY_Help, помог оплатить 50 административных штрафов, полученных участниками уличных акций в поддержку независимости Беларуси.

Среди них – штраф в 1620 рублей, который суд Октябрьского района Минска (судья — Ольга Лавринович) назначил в качестве наказания 83-летнему активисту Яну Грибу.

Как сообщила кампания BY_Help , всего за счет народного сбора уже удалось оплатить 50 штрафов и 10 счетов за отбывание «суток» на общую сумму более 36 тысяч рублей. Сбор средств продолжается.

Поучаствовать в сборе средств можно на краудфандинговой платформе Molamola:

Как еще помочь: - через площадку сбора в Facebook - Paypal в странах Евросоюза: alaksiej.lavoncyk@tol.org - Paypal в США: nadzeya.norton@gmail.com - REVOLUT: +48575195688 - bitcoin: 199tmZtZ7N3SuEodVqE8Y5D411vwnnevb8 - ethereum: 0x50e1182085756F4f8f25F016a3273649FFEccE2d - на банковские счета в странах Евросоюза (получение деталей счета по электронной почте — alaksiej.lavoncyk@tol.org ). Все детали и вопросы — через личные сообщения сообщества BY_Help

На платформе Molamola также проводятся несколько индивидуальных кампаний по сбору средств на оплату штрафов участникам акций:

– Кампания в поддежку оштрафованных активистов в Гродно ;

– Кампания Белорусского ПЭНа по сбору средств на уплату штрафов членам организации Владимиру Орлову, Владимиру Некляеву и Лявону Борщевскому;

– Кампания на оплату штрафов активистам Алане Гебремариам и Даниле Лаврецкому ;

– Кампания на оплату штрафа активистке Елене Янушковской , которая воспитывает шестерых детей.

Серия акций против углубленной интеграции с Россией и в поддержку независимости Беларуси прошла в Минске и других городах Беларуси в декабре 2019-го и январе 2020 года. По данным правозащитного центра «Весна», с 26 декабря 2019 по 25 февраля 2020 года по всей стране прошли 202 судебных процесса над участниками этих акций. Их обвиняли в нарушении статьи 23.34 Кодекса об административных правонарушениях – то есть в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий.

В итоге к административной ответственности привлечены 132 человека. Общая сумма штрафов составила почти 145 тысяч рублей, а общее количество полученных активистами «суток» административного ареста превысило год – 375.