Общественность полностью оплатила штраф 83-летнему Яну Грибу
Сбор средств, который проводит кампания BY_Help, помог оплатить 50 административных штрафов, полученных участниками уличных акций в поддержку независимости Беларуси.
Среди них – штраф в 1620 рублей, который суд Октябрьского района Минска (судья — Ольга Лавринович) назначил в качестве наказания 83-летнему активисту Яну Грибу.
Как сообщила кампания
Поучаствовать в сборе средств можно на краудфандинговой платформе Molamola:
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Как еще помочь:
- через площадку сбора в
- Paypal в странах Евросоюза:
- Paypal в США:
- REVOLUT: +48575195688
- bitcoin: 199tmZtZ7N3SuEodVqE8Y5D411vwnnevb8
- ethereum: 0x50e1182085756F4f8f25F016a3273649FFEccE2d
- на банковские счета в странах Евросоюза (получение деталей счета по электронной почте —
Все детали и вопросы — через личные сообщения сообщества
На платформе Molamola также проводятся несколько индивидуальных кампаний по сбору средств на оплату штрафов участникам акций:
– Кампания в поддежку оштрафованных
– Кампания
– Кампания на оплату штрафов активистам
– Кампания на оплату штрафа активистке
Серия акций против
В итоге к административной ответственности привлечены 132 человека. Общая сумма штрафов составила почти 145 тысяч рублей, а общее количество полученных активистами «суток» административного ареста превысило год – 375.