Под Минском в результате двойного наезда погиб пешеход

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Пешеход погиб в результате дорожно-транспортного происшествия, случившегося поздно вечером 28 февраля на автодороге М6 возле деревни Таборы под Минском.

22-летний водитель «Тойоты» ехал в крайней левой полосе со стороны Гродно в направлении Минска, когда совершил наезд на мужчину, находившегося на проезжей части. Затем на пешехода совершил наезд автомобиль «Пежо» под управлением 27-летнего водителя, двигавшийся в попутном направлении в крайней правой полосе.

В результате полученных телесных повреждений 29-летний пешеход погиб на месте, сообщает УВД Миноблисполкома.
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Тэги: ДТП гибель пешехода

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