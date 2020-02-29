Под Минском в результате двойного наезда погиб пешеход

Пешеход погиб в результате дорожно-транспортного происшествия, случившегося поздно вечером 28 февраля на автодороге М6 возле деревни Таборы под Минском.

22-летний водитель «Тойоты» ехал в крайней левой полосе со стороны Гродно в направлении Минска, когда совершил наезд на мужчину, находившегося на проезжей части. Затем на пешехода совершил наезд автомобиль «Пежо» под управлением 27-летнего водителя, двигавшийся в попутном направлении в крайней правой полосе.