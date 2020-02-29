Ирина Кривко выиграла бронзу в спринте на чемпионате Европы по биатлону
Белорусская биатлонистка Ирина Кривко стала бронзовым призером в спринте чемпионата Европы по биатлону. Это вторая медаль белорусской команды на чемпионате.
Кривко преодолела дистанцию в 7,5 км с двумя огневыми рубежами с одним промахом на второй стрельбе. Лидеру гонки белоруска уступила 15,9 секунды.
Чемпионкой Европы стала Элизабет Хёгберг из Швеции, серебряным призером — Ида Лин из Норвегии.
Елена Кручинкина показала 11-й результат, Ирина Кручинкина стала 14-й, Динара Алимбекова заняла 21-е место, Анна Сола — 26-е, Аделина Сабитова — 49-е.
Таким образом, все белорусские биатлонистки квалифицировались в гонку преследования, которая состоится 1 марта.
|
Медальный зачет перед заключительным днем чемпионата Европы
|
Россия
|
2
|
1
|
0
|
Норвегия
|
1
|
1
|
2
|
Украина
|
1
|
1
|
2
|
Беларусь
|
1
|
0
|
1
|
Швеция
|
1
|
0
|
0
|
Чехия
|
0
|
1
|
0
|
Германия
|
0
|
1
|
0
|
Латвия
|
0
|
1
|
0
|
Франция
|
0
|
0
|
1