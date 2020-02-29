Ирина Кривко выиграла бронзу в спринте на чемпионате Европы по биатлону

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Белорусская биатлонистка Ирина Кривко стала бронзовым призером в спринте чемпионата Европы по биатлону. Это вторая медаль белорусской команды на чемпионате.

Кривко преодолела дистанцию в 7,5 км с двумя огневыми рубежами с одним промахом на второй стрельбе. Лидеру гонки белоруска уступила 15,9 секунды.

Чемпионкой Европы стала Элизабет Хёгберг из Швеции, серебряным призером — Ида Лин из Норвегии.

Елена Кручинкина показала 11-й результат, Ирина Кручинкина стала 14-й, Динара Алимбекова заняла 21-е место, Анна Сола — 26-е, Аделина Сабитова — 49-е.

Таким образом, все белорусские биатлонистки квалифицировались в гонку преследования, которая состоится 1 марта.

 

Медальный зачет перед заключительным днем чемпионата Европы

Россия

2

1

0

Норвегия

1

1

2

Украина

1

1

2

Беларусь

1

0

1

Швеция

1

0

0

Чехия

0

1

0

Германия

0

1

0

Латвия

0

1

0

Франция

0

0

1

 
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Тэги: биатлон Персона: Ирина Кривко Элизабет Хёгберг Ида Лин Ирина Кручинкина Елена Кручинкина Динара Алимбекова Анна Сола Аделина Сабитова

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