Ирина Кривко выиграла бронзу в спринте на чемпионате Европы по биатлону

Белорусская биатлонистка Ирина Кривко стала бронзовым призером в спринте чемпионата Европы по биатлону. Это вторая медаль белорусской команды на чемпионате.

Кривко преодолела дистанцию в 7,5 км с двумя огневыми рубежами с одним промахом на второй стрельбе. Лидеру гонки белоруска уступила 15,9 секунды.

Чемпионкой Европы стала Элизабет Хёгберг из Швеции, серебряным призером — Ида Лин из Норвегии.

Елена Кручинкина показала 11-й результат, Ирина Кручинкина стала 14-й, Динара Алимбекова заняла 21-е место, Анна Сола — 26-е, Аделина Сабитова — 49-е.

Таким образом, все белорусские биатлонистки квалифицировались в гонку преследования, которая состоится 1 марта.