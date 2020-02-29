Минздрав: у одногруппников и подруги иранского студента тесты на COVID-19 отрицательные
У студентов БНТУ, обследуемых в Республиканском клиническом госпитале инвалидов Великой Отечественной войны под Минском, коронавирус COVID-19 на сегодняшний день не выявлен.
Как сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун, состояние иранского студента и его ближайшего окружения удовлетворительное.
«Некоторые тесты все еще перепроверяются. Думаю, в понедельник будут точные результаты. На сегодня все тесты у его контактов первого уровня, студентов БНТУ, отрицательные. Также отрицательный результат тестов у подруги студента и ее родственников», — отметила Бородун, сообщает
По последним данным Всемирной организации здравоохранения, всего в мире COVID-19 заражено 85 174 человека (в том числе в материковом Китае — 79 389). За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в 52 странах. Всего умерли 2 932 человека (онлайн-данные