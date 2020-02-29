Минздрав: у одногруппников и подруги иранского студента тесты на COVID-19 отрицательные

У студентов БНТУ, обследуемых в Республиканском клиническом госпитале инвалидов Великой Отечественной войны под Минском, коронавирус COVID-19 на сегодняшний день не выявлен.

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Как сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун, состояние иранского студента и его ближайшего окружения удовлетворительное.

«Некоторые тесты все еще перепроверяются. Думаю, в понедельник будут точные результаты. На сегодня все тесты у его контактов первого уровня, студентов БНТУ, отрицательные. Также отрицательный результат тестов у подруги студента и ее родственников», — отметила Бородун, сообщает БелаПАН .