Минздрав: у одногруппников и подруги иранского студента тесты на COVID-19 отрицательные

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У студентов БНТУ, обследуемых в Республиканском клиническом госпитале инвалидов Великой Отечественной войны под Минском, коронавирус COVID-19 на сегодняшний день не выявлен.

Иллюстрация pixabay.com

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Как сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун, состояние иранского студента и его ближайшего окружения удовлетворительное.

«Некоторые тесты все еще перепроверяются. Думаю, в понедельник будут точные результаты. На сегодня все тесты у его контактов первого уровня, студентов БНТУ, отрицательные. Также отрицательный результат тестов у подруги студента и ее родственников», — отметила Бородун, сообщает БелаПАН.

 

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, всего в мире COVID-19 заражено 85 174 человека (в том числе в материковом Китае — 79 389). За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в 52 странах. Всего умерли 2 932 человека (онлайн-данные SCMP).

Сюжет: COVID-19
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Тэги: вирус 2019-nCoV Персона: Юлия Бородун

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