В понедельник в минские аптеки завезут еще около миллиона медицинских масок

/ Общество
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Минздрав призывает граждан не поддаваться панике и не скупать маски в интернете по цене в два-три раза выше обычной.


«Сейчас спрос очень большой». В минских аптеках раскупают медицинские маски

«Утром 29 февраля в сеть аптек РУП “Белафармация” Минска поступило около 100 тысяч многоразовых медицинских масок. В понедельник, 2 марта, в аптеки “Белфармации” в столице ожидается поступление еще около 1 млн масок. Частные аптеки заказывают и получают маски по своим собственным графикам, независимо от госсети», — сообщила БелаПАН пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун, комментируя появляющуюся в интернете и СМИ информацию, что в аптеках нет медицинских масок

Представительница Минздрава еще раз напомнила, что медицинская маска нужна больному человеку «для того, чтобы не заразить других людей, а не наоборот».

Сюжет: COVID-19
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Тэги: вирус 2019-nCoV медицинские маски Персона: Юлия Бородун

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