Бензин в Беларуси дорожает девять недель подряд. Новое повышение цен — 1 марта

/ Экономика
Просмотров: 36

1 марта концерн «Белнефтехим» повышает цены на автомобильное топливо. В этом году цены на АЗС повышаются на одну копейку каждое воскресенье — уже девять недель подряд.

С завтрашнего дня на автозаправочных станциях Беларуси устанавливаются следующие предельные максимальные цены на автомобильное топливо: бензин АИ-92-К5-Евро — 1,73 рубля, АИ-95-К5-Евро — 1,83 рубля, АИ-98-К5-Евро — 2,05 рубля, дизельное топливо — 1,83 рубля.

«Текущий месяц завершается нисходящим трендом цен на нефть, что позволяет формировать оптимистичный прогноз по дальнейшей динамике цен на нефтепродукты на внутреннем рынке в марте», — подчеркивается в сообщении «Белнефтехима».
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: цены на топливо цены на бензин

Другие материалы на эту тему:

Топливный калькулятор. Сколько вы тратите на бензин

Топливный калькулятор. Сколько вы тратите на бензин

Государство будет залезать в карман к водителям все чаще и все глубже

Государство будет залезать в карман к водителям все чаще и все глубже

В шестой раз в 2020 году: в Беларуси вновь дорожает бензин

В шестой раз в 2020 году: в Беларуси вновь дорожает бензин

В Беларуси вновь дорожает бензин

В Беларуси вновь дорожает бензин