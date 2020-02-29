Бензин в Беларуси дорожает девять недель подряд. Новое повышение цен — 1 марта

1 марта концерн «Белнефтехим» повышает цены на автомобильное топливо. В этом году цены на АЗС повышаются на одну копейку каждое воскресенье — уже девять недель подряд.

С завтрашнего дня на автозаправочных станциях Беларуси устанавливаются следующие предельные максимальные цены на автомобильное топливо: бензин АИ-92-К5-Евро — 1,73 рубля, АИ-95-К5-Евро — 1,83 рубля, АИ-98-К5-Евро — 2,05 рубля, дизельное топливо — 1,83 рубля.