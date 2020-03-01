Первая смерть от COVID-19 в США: Трамп призывает не паниковать

Глава американского государства Дональд Трамп призвал граждан США не поддаваться панике после информации о первой смерти от нового коронавируса COVID-19 в стране.

Фото из микроблога Дональда Трампа

На пресс-конференции, прошедшей накануне в Белом доме, он сообщил, что первой жертвой стала «пациентка в возрасте старше 50 лет с высокими медицинскими рисками».

Трамп не исключил, что могут появиться и новые случаи инфицирования в США, однако подчеркнул, что Америка готова к любому развитию ситуации.

Ответственным по решению данной проблемы назначен вице-президент Майкл Пенс.

Уже в этот понедельник президент собирается встретиться с главами фармацевтических компаний, чтобы обсудить разработку вакцин, пишет «ГА» .

О впервые выявленном в Беларуси случае заражения новым коронавирусом COVID-19 Минздрав объявил 28 февраля. Заразившийся — студент БНТУ из Ирана, который прибыл в Минск из Баку 22 февраля. Вирус был выявлен у него 27 февраля, сейчас иранец изолирован в столичной инфекционной больнице.

С 28 февраля по 15 марта закрыт Белорусский национальный технический университет в целях недопущения возможного распространения коронавируса. Общежития некоторых вузов закрыты для посещения. Всех одногруппников студента из Ирана поместили для обследования на коронавирус в госпиталь в Боровлянах.

Александр Лукашенко не считает необходимым в настоящее время закрывать границы Беларуси в связи с тем, что в стране зарегистрирован первый завозной случай заражения коронавирусом нового типа. Как заявил он 28 февраля в ходе выступления на съезде ФПБ, «это пустое занятие».

По словам министра здравоохранения Беларуси Владимира Караника, на сегодняшний момент нет оснований для введения в Беларуси «масочного режима», хотя из аптек столицы люди выгребают маски.